Policisti preiskujejo petkovo prometno nesrečo s pobegom v Zaborštu pri Dolu

Ljubljana, 11. avgusta - V petek okoli 23. ure se je v Zaborštu pri Dolu zgodila prometna nesreča, v kateri je neznani voznik belega kombija Ford Turneo pri prehitevanju zapeljal na nasprotni pas in trčil v kolesarja. Ne da bi nudil svoje podatke, je odpeljal v smeri Domžal. Pri tem je bil en kolesar huje, drugi pa lažje poškodovan, so danes sporočili s policije.

Kolesarja so z reševalnim vozilom odpeljali v urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin prometne nesreče prosijo vse, ki imajo kakršne koli informacije o dogodku, da pokličejo na številko 113 ali postajo prometne policije Ljubljana na številko 01 583 88 20. Prav tako pozivajo neznanega voznika, da pokliče policijo ali se osebno zglasi na postaji prometne policije Ljubljana.

S PU Ljubljana, so sporočili tudi podrobnosti o smrtni prometni nesreči, ki se je v soboto okoli 22. ure zgodila na regionalni cesti Sopota-Podkum v občini Zagorje ob Savi. Do nesreče je prišlo, ko je 39-letni voznik iz okolice Trbovelj z osebnim avtomobilom v blagem desnem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v gospodarsko poslopje. Voznik se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl. Huje je bil poškodovan tudi potnik v vozilu, ki so ga odpeljali na ljubljansko urgenco, tudi njegovo življenje je še vedno ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometna nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

V soboto okoli 7.30 pa se je dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem v smeri Novega Mesta zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi vozniki treh osebnih in tovornega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je do nesreče prišlo, ker voznica osebnega vozila ni vozila po sredini voznega pasu in je zapeljala desno čez odstavni pas na travnato površino, kjer se je vozilo večkrat prevrnilo, so pojasnili na policiji.

Vozilo je nato zaneslo nazaj na vozni pas avtoceste, kjer je vanj trčil še voznik tovornega vozila. Da bi preprečil trčenje, se je voznik tovornega vozila umikal in trčil še v dve osebni vozili na prehitevalnem pasu. Pri tem sta se povzročiteljica in potnica v njenem vozilu huje poškodovali, še en potnik pa lažje. Z reševalnim vozilom so jih odpeljani v urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, njihovo življenje pa po do sedaj znanih podatkih ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.