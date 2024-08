Vreme: Danes bo jasno in vroče

Ljubljana, 11. avgusta - Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 24, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V prihodnjih dneh bo po nižinah velika toplotna obremenitev, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem.

Obeti: V torek in sredo bo pretežno jasno in vroče. Popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi zahodnimi vetrovi k nam doteka zelo topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo jasno in vroče. V ponedeljek bo pretežno jasno, popoldne v Alpah ni izključena kakšna vročinska nevihta.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev, ki bo najbolj občutna na Primorskem.