Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 10. avgusta - Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 31 do 34, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V prihodnjih dneh bo toplotna obremenitev po nižinah naraščala, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, vremenske fronte se zadržujejo nad Atlantikom in vzhodno ter severno Evropo. Nad naše kraje doteka zelo topel in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno in vroče poletno vreme.

Biovreme: danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev, ki bo najbolj občutna na Primorskem.