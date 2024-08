Vreme: Ponoči pretežno jasno

Ljubljana, 9. avgusta - Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem malo nad 20 stopinj Cezija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: V prihodnjih dneh bo toplotna obremenitev po nižinah naraščala, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče. V torek kaže na sončno vreme, še bo vroče.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo in nad Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje potujejo proti vzhodu prek severnega dela Evrope in na vreme pri nas ne vplivajo. V višinah bo k nam pritekal postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno in vroče poletno vreme.