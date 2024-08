Plinovodi: Oskrba Slovenije s plinom stabilna

Ljubljana/Voronež, 9. avgusta - Slovenija bi bila tudi v primeru prekinitve dobave ruskega zemeljskega plina prek ukrajinskega ozemlja najverjetneje nemoteno oskrbovana, so za STA ocenili v družbi Plinovodi. Ob tem so izpostavili dobro napolnjenost skladišč plina v EU in možnost dobav plina iz drugih virov.