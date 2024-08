Zavetišče Ljubljana na dnevu odprtih vrat ponuja posvojitve mačk

Ljubljana, 10. avgusta - Ob svetovnemu dnevu mačk, ki ga zaznamujemo 8. avgusta, Zavetišče Ljubljana danes od 14. do 18. ure organizira dan odprtih vrat, na katerem bodo možne posvojitve, predstavitev zavetišča, ogledi mačk in ustvarjalne delavnice za otroke. Strokovnjakinja za vedenje mačk Pšena Kovačič bo vodila predavanje o dobrobiti mačk in odnosu do njih.