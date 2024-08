Vreme: Danes bo precej jasno

Ljubljana, 9. avgusta - Danes bo dokaj jasno, predvsem v severni polovici Slovenije bo sprva nekaj megle ali nizke oblačnosti. Popoldne v hribovitih krajih severne Slovenije ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo in nad Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje potujejo proti vzhodu prek severnega dela Evrope in na vreme pri nas ne vplivajo. V višinah bo k nam pritekal postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno in vroče poletno vreme.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem povečana toplotna obremenitev.