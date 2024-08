Vreme: Zvečer na severovzhodu še možna kakšna nevihta, ponoči zjasnitev

V petek bo pretežno jasno, ponekod v osrednji Sloveniji bo sprva nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto, nedeljo in ponedeljek bo jasno in še nekoliko bolj vroče.

Vremenska slika: Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika vremenska fronta, ki bo zvečer oplazila naše kraje. V naslednjih dneh bo k nam pritekal dokaj suh in postopno še toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo v krajih severno in vzhodno od nas še posamezne nevihte, ponoči se bo zjasnilo. V petek bo prevladovalo sončno vreme.