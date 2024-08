Izidi kvalifikacij nogometne konferenčne lige

* Izidi, kvalifikacije, 3. krog, prve tekme: - torek, 6. avgust: Noah - AEK Atene 3:1 (1:1) - sreda, 7. avgust: Koebenhavn - Banik Ostrava 1:0 (0:0) Häcken - Paide 6:1 (3:1) Paks - Mornar Bar 3:0 (0:0) St. Gallen - Slask Vroclav 2:0 (2:0) - četrtek, 8. avgust: Ararat-Armenia - Puskas Academy 0:1 (0:0) Auda - Drita 1:0 (1:0) Ordabasy - Pjunik 0:1 (0:0) HJK - Dečić 1:0 (0:0) Iberia 1999 - Basaksehir 0:1 (0:0) Ilves - Djurgarden 1:1 (0:0) Mlada Boleslav - Hapoel Beer Sheva 1:1 (1:0) Ružomberok - Hajduk Split 0:0 Silkeborg - Gent 2:2 (0:0) Olimpija Ljubljana - Šerif Tiraspol 3:0 (1:0) Omonia - Fehervar 1:0 (0:0) (Nejc Gradišar je igral do 76. minute za Fehervar) Broendby - Legia Varšava 2:3 (2:1) (Blaž Kramer je igral od 60. minute in podal za zadnja zadetka Legie) Zürich - Vitoria Guimaraes 0:3 (0:0) CSKA 1948 Sofija - Pafos 2:1 (1:1) Botev Plovdiv - Zrinjski 2:1 (1:0) (Alen Korošec je igral od 70. minute in podal za drugi gol Boteva) Ballkani - Larne 0:1 (0:0) Hunedoara - Astana 1:2 (1:0) Kilmarnock - Tromsoe 2:2 (1:0) Maccabi Petah Tikva - Cluj 0:1 (0:1) (Luka Štor je igral celo tekmo za Maccabi) (Matija Boben je igral celo tekmo za Cluj) Osijek - Zira 1:1 (1:0) Maribor - Vojvodina 2:1 (0:0) Vikingur Reykjavik - Flora 1:1 (1:1) Spartak Trnava - Wisla 3:1 (0:1) (Žiga Frelih je branil celo tekmo za Spartak) (Miha Kompan Breznik ni igral za Spartak) (Adrian Zeljković je igral celo tekmo za Spartak) St. Mirren - Brann 1:1 (0:0) St. Patricks - Sabah Baku 1:0 (1:0)