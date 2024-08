Pregled - šport, 7. 8. (sreda)

LJUBLJANA - Slovenska boksarka Ema Kozin bi morala v soboto v Las Vegasu braniti naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO. Vendar pa so dvoboj odpovedali, ker slovenska boksarka ni pravočasno pridobila delovne vize za ZDA, je na Facebooku sporočil njen trener in menedžer Rudolf Pavlin. Za zdaj še ni jasno, kdaj in kje bo lahko šla slovenska boksarka znova v ring. Petindvajsetletna Ema Kozin je imela dogovorjen dvoboj z izkušeno 42-letno v Kolumbiji rojeno Norvežanko Cecilio Braekhus, vodilno boksarko na svetovni lestvici v tej kategoriji.

PARIZ - Javna agencija Spirit Slovenija je v okviru olimpijskih iger v Slovenski hiši v Parizu pripravila še drugi poslovni forum, razprava pa je bila namenjena konkretnim poslovnim priložnostim in možnostim sodelovanja ter povezovanja med podjetji obeh držav. Na dogodku so se predstavniki več slovenskih podjetij seznanili s poslovnimi priložnostmi, ki se ponujajo v Franciji, in načinom, kako vstopiti na tamkajšnji trg. Najbolj izčrpen je bil predstavnik Gospodarske zbornice Paris Ile-de-France Bernard Quinet, ki je opozoril, da njegova zbornica pokriva območje, ki ustvari 30 odstotkov francoskega bruto domačega proizvoda in združuje 900.000 poslovnih partnerjev.

OSLO - Norveška smučarska tekačica Therese Johaug, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 osvojila tri zlate kolajne, eno pa ima tudi že z iger v Vancouvru 2010, je danes napovedala vrnitev. Kar 14-kratna svetovna prvakinja, ki se je športno upokojila po koncu sezone 2022, namerava nastopiti na domačem svetovnem prvenstvu 2025 v Trondheimu. Kot glavni cilj za domače SP je Johaug izpostavila olimpijski naslov v teku na 50 kilometrov. "Sanjam o zlatu," je poudarila 36-letna Johaug, ki se je leta 2022 umaknila iz športa, danes pa potrdila, da se v sezoni 2024/25 vrača v tekmovalne vode.

NEW YORK - Španski teniški igralec Rafael Nadal ne bo nastopil na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, zadnjem letošnjem turnirju za grand slam, je danes sporočil na družbenih omrežjih. "Odločil sem se, da ne bom nastopil na OP ZDA. Na to tekmovanje imam sicer krasne spomine. Pogrešal bom tiste posebne nočne tekme, a žal tokrat ne bi mogel dati od sebe vsega. Žal mi je navijačev v New Yorku, se vidimo naslednjič," je na družbenem omrežju X zapisal Španec.