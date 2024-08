Vreme: Proti večeru bodo nevihte zajele večji del Slovenije

Ljubljana, 7. avgusta - Zvečer bodo nevihte zajele večji del Slovenije, nekatere bodo tudi močnejše. V drugi polovici noči na četrtek se bo ozračje umirilo. Do jutra se bo od zahoda zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v alpskih dolinah okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo danes zvečer in prvi polovici noči na četrtek možne močnejše nevihte. Predvsem ob morju bodo ob nevihtah močni sunki vetra zahodne do severne smeri.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno jasno in vroče.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je ciklonsko območje, drugod pa vztraja šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se vije od Skandinavskega polotoka do zahodne Evrope in bo zvečer dosegla zahodne Alpe. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo krajevne plohe in nevihte nastajale predvsem v sosednjih pokrajinah Avstrije in Italije. V četrtek bo pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne bo predvsem v Alpah več spremenljive oblačnosti, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele tudi nekatere kraje vzhodno od nas.