Pregled - šport, 6. 8. (torek)

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) še naprej prepričljivo vodi na lestvici Mednarodne kolesarske lestvice Uci, kjer ima 10.928 točk. Nekoliko se mu je približal Belgijec Remco Evenepoel, ki je na olimpijskih igrah v Parizu, tudi ob odsotnosti slovenskega asa, dobil tako cestno dirko kot vožnjo na čas. Sprememb ni tudi na naslednjih mestih, tretji ostaja Danec Jonas Vingegaard (4770,5) pred Belgijcem Jasperjem Philipsenom (4450) in Nizozemcem Mathieujem van der Poelom (4430). Na šestem mestu je drugi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič, ki ima 3733,36 točk.

MARIBOR - Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je ekipo okrepil z mladim 18-letnim danskim branilcem Adamom Rasheedom, so sporočili iz kluba. Dosedanji član mlajših selekcij Torina, ki igra za mlajšo izbrano vrsto Iraka, je na Štajersko prišel kot prost igralec. Maribor je z mladeničem sklenil pogodbo do poletja 2026 z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

NOVO MESTO - Enaindvajsetletni krilni košarkar Jaka Klobučar se je po dveh sezonah pri ljubljanski Iliriji vrnil v Krko, je v sporočilu za javnost zapisala novomeška ekipa. Klobučar je svojo športno pot začel v mlajših selekcijah novomeškega kluba. Pred dvema letoma se je preselil v ljubljansko Ilirijo. V ligi NKBM je igral po 23 minut, v tem času pa je beležil po devet točk, 4,4 skoka in 1,4 podaje na tekmo.

PARIZ - Mednarodno združenje športnih novinarjev (AIPS), ki je v petek s spletno prireditvijo obeležilo 100-letnico svojega delovanja, je danes na sedežu Unesca obeležilo obletnico z uradno slovesnostjo med olimpijskimi igrami v Parizu. Tam je bilo združenje ustanovljeno leta 1924 pred začetkom takratnih OI. Razglasili so tudi najboljša športnika stoletja po izboru več kot 900 športnih novinark in novinarjev iz vsega sveta. To sta postala ameriška teniška legenda Serena Williams in ameriška boksarska ikona Muhammad Ali, ki se je rodil kot Cassius Clay. Dan športnega novinarstva po svetu praznujejo 2. julija, ko je bil leta 1924 pred začetkom OI v francoski prestolnici prvi kongres AIPS.

BUKAREŠTA - Romunska nogometna zveza je na čelo članske reprezentance postavila 79-letnega Mirceo Lucescuja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ta je zamenjal Edwarda Iordanescuja, ki se je odločil za slovo po tem, ko je Romunijo na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji popeljal v osmino finala.