Vreme: Ponoči bo jasno

Ljubljana, 6. avgusta - Ponoči in zjutraj bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo občasno na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Posamezne plohe in nevihte bodo na severozahodu Slovenije lahko nastale že dopoldne in sredi dneva, proti večeru pa bodo zajele večji del Slovenije in se ponekod nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: v četrtek bo dopoldne pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. V petek bo sončno in vroče.

Vremenska slika: nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah s severozahodnikom k nam doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: zvečer in ponoči bo pretežno jasno, v Alpah bo še nastalo nekaj posameznih ploh in neviht, ki bodo do jutra oslabele in ponehale. V sredo bo v krajih vzhodno in južno od nas večinoma sončno, drugod bo občasno več oblačnosti, predvsem v Alpah bodo nastajale plohe in nevihte.