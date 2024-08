V Hirošimi obeležili spomin na žrtve eksplozije atomske bombe

Hirošima, 6. avgusta - V japonski Hirošimi so se danes spomnili napada z atomsko bombo pred 79 leti ob koncu druge svetovne vojne. Župan Hirošime Kazumi Matsui je pozval k skupnim prizadevanjem za jedrsko razorožitev, medtem ko vojna v Ukrajini in razmere na Bližnjem vzhodu poglabljata strah in nezaupanje po vsem svetu, poročajo tuje tiskovne agencije.