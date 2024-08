Pregled - šport, 5. 8. (ponedeljek)

BILBAO - Slovenski košarkarski reprezentant Zoran Dragić bo kariero nadaljeval v Bilbau. Na severu Španije bo ostal eno sezono, je sporočil klub na svoji spletni strani. Zoran Dragić, ki je od 2022 igral za Cedevito Olimpijo, je v španski ligi ACB igral za Malago (2012/2014) in Baskonio (2019/2021), s katero je 2020 tudi postal španski prvak. Ob tem ima izkušnje z evropskimi tekmovanji, saj je osem sezon igral v evroligi, pet v evropskem pokalu in eno v pokalu eurochallenge, je zapisal španski klub.

NYON - Slovenski nogometni prvak Celje je na žrebu Evropske nogometne zveze v Nyonu dobil tekmece v morebitnem 4. krogu kvalifikacij za evropsko nogometno ligo. Grofje bodo v 3. krogu igrali proti irski ekipi Shamrock Rovers, v primeru napredovanja pa se bodo pomerili s poražencem para Malmö - Paok. Tekmec Celja bo švedski ali grški prvak. Celje bo evropsko sezono po izpadu v kvalifikacijah za ligo prvakov, ko je Celjane izločil Slovan Bratislava, nadaljeval v kvalifikacijah za evropsko ligo. V primeru poraza proti irskemu tekmecu se bodo Celjani preselili v kvalifikacije za konferenčno ligo. V tem primeru se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med ekipama Ordabasi iz Kazahstana in Pjunik iz Armenije. Mariborčane čaka v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo dvoboj s srbsko Vojvodino, v primeru uspeha bodo le še korak do uvrstitve v evropsko ligo. Njihov morebiten tekmec bo zmagovalec para med finskim Ilvesom in švedskim Djurgardnom. Olimpija bo v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo igrala proti moldavskem Šerifu. Možna tekmeca Ljubljančanov sta hrvaška Rijeka in švedski Elfsborg, z Olimpijo se bo meril slabši od njiju.

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 3. krogu Prve lige Telemach premagali Nafto 1903 z 2:0 (1:0). Olimpija bo v 4. krogu v nedeljo gostovala pri Domžalah, Nafta pa bo dan prej gostila Primorje.

LEIPZIG - Nogometaš francoskega prvaka PSG in nizozemski reprezentant Xavi Simons bo tudi v novi sezoni na posoji pri Leipzigu, so danes sporočili iz kluba. Komaj 21-letni Nizozemec je bil že lani na posoji pri Leipzigu, katerega člana sta tudi Slovenca Kevin Kampl in Benjamin Šeško, za nemški klub je na 43 tekmah dosegel deset zadetkov in 15 podaj.

DORTMUND - Nemški nogometni reprezentant Niclas Füllkrug se iz nemškega prvoligaša Borussie Dortmund seli v Anglijo k West Hamu. Kot so sporočili iz angleškega prvoligaša, je 31-letni napadalec podpisal pogodbo do leta 2028. Transfermarkt je poročal, da je odškodnina znašala 27 milijonov evrov.

PARIZ - Francoski nogometni prvak Paris Saint-Germain je tudi uradno potrdil prihod 19-letnega portugalskega vezista Joaa Nevesa. Dosedanji igralec Benfice je podpisal pogodbo do leta 2029, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Transfermarkt je zapisal, da je bila odškodnina za Portugalca 60 milijonov evrov.

LJUBLJANA - Italijan Jannik Sinner, ki je zaradi bolezni odpovedal olimpijski nastop v Parizu, ostaja številka 1 na svetovni teniški lestvici. Novopečeni olimpijski prvak Srb Novak Đoković je drugi, tretji pa srebrn z OI, Španec Carlos Alcaraz. Slovenija ima na svetovni lestvici le dva igralca v prvi tisočerici. Bor Artnak je zdrsnil na 440. mesto, Blaž Rola pa je 839.

LJUBLJANA - Iga Swiatek, bronasta na olimpijskih igrah v Parizu, je še vedno trdno vodilna na teniški lestvici WTA. Minuli teden je Poljakinja sicer zaradi preutrujenosti odpovedala nastop v Torontu. Druga je Američanka Coco Gauff, tretja Belorusinja Arina Sabalenka. Slovenke na OI niso nastopile, na lestvici je najvišje Tamara Zidanšek na 134. mestu.