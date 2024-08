Vreme: Ponoči bo oblačno, možnost dežja

Ljubljana, 5. avgusta - Ponoči bo v vzhodni in osrednji Sloveniji oblačno, pade lahko kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo dokaj jasno, le v notranjosti bo zjutraj in dopoldne še precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: v sredo in v četrtek bo povečini sončno in vroče, verjetnost ploh in neviht se bo spet nekoliko povečala.

Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Prek vzhodne in srednje Evrope se pomika oslabljena hladna fronta. V višinah k nam od severozahoda doteka nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči bo v krajih zahodno od nas večinoma jasno, drugod bo več oblačnosti, ponekod v notranjosti Hrvaške lahko pade kakšna kaplja dežja.

V torek se bo postopno povsod razjasnilo, ob severnem Jadranu bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja.