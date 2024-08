Vreme: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 4. avgusta - Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte ponehale. Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo dokaj jasno, le v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. V sredo bo povečini sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem v gorskem svetu posamezne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo in večjim delom Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se prek srednje Evrope pomika proti vzhodu. V višinah k nam od severozahoda doteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo povsod ponehale. V ponedeljek čez dan se bo v krajih južno in zahodno od nas delno razjasnilo, v krajih severno in vzhodno od nas pa bodo popoldne še nastale posamezne plohe in nevihte.