Vreme: Danes bo spremenljivo oblačno

Ljubljana, 4. avgusta - Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bodo še nastale posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo precej jasno, le v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti. V sredo bo povečini sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem v gorskem svetu posamezne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo in večjim delom Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se prek srednje Evrope pomika proti vzhodu. V višinah k nam od severozahoda doteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu povečini sončno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo predvsem na območju Alp nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo v krajih južno in zahodno od nas delno razjasnilo, v krajih severno in vzhodno od nas pa bodo popoldne nastale posamezne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, v ponedeljek pa bo vremenska obremenitev postopno popustila.