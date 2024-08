Pregled - šport, 3. 8. (sobota)

Ljubljana, 3. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 3. avgusta.

NOVA GORICA - Nogometaši Primorja so v 3. krogu Prve lige Telemach v Novi Gorici izgubili proti Kopru z 0:2 (0:1).

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Mure so v 3. krogu Prve lige Telemach premagali Celje z 1:0 (1:0).

TAMPERE - Mladi slovenski košarkarji do 18 let se bodo na evropskem prvenstvu na Finskem borili za bronasto medaljo. V današnjem polfinalu je bila boljša Nemčija z 88:68. Slovensko reprezentanco tekma za bronaste medalje čaka v nedeljo, ko se bo ob 17.30 pomerila s poraženci drugega polfinala med Srbijo in Izraelom.

PARIZ - Slovensko hišo v Parizu je danes obiskal minister za finance Klemen Boštjančič. S predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Franjem Bobincem sta obljubila oblikovanje delovne skupine, ki se bo sestala že jeseni in iskala odgovore na odprta vprašanja v športu. Realizacija ključnih zadev pa bo po zagotovilu Boštjančiča sledila že prihodnje leto. "Znotraj vlade velja pristna podpora športu. Politiki se z določenimi stvarmi radi pohvalimo, včasih bi bilo morda celo bolje, če se ne bi, pri športu, pa je podpora pristna. Naredili smo naslednji korak v dogovarjanjih, ki so se začela s sestankom s premierjem Robertom Golobom in resornim ministrom Matjažem Hanom," je dejal Boštjančič.

JYVASKYLA - Svetovni prvak v reliju Finec Kalle Rovanperä (Toyota) vodi pred zadnjo etapo relija za svetovno prvenstvo na Finskem. V domačem Jyväskyläju ima po današnji etapi 44 sekund naskoka pred moštvenim sotekmovalcem Francozom Sebastienom Ogierjem. Finski dirkaški zvezdnik je tako na dobri poti, da konča urok domačih relijev, saj na finski preizkušnji za SP še ni zmagal. Vodilni v SP Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) pa zaostaja še 39 sekund za Ogierjem. A popolnega zadovoljstva pri Toyoti vseeno ni bilo, saj je Valižan Elfyn Evans, drugi po petkovi etapi, zaradi okvare vzmetenja moral močno upočasniti ritem in je izgubil več kot šest minut ter je na koncu po predzadnji etapi le na 12. mestu.

SILVERSTONE - Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu v britanskem Silverstonu osvojil drugo mesto in se le na točko zaostanka približal vodilnemu v seštevku sezone elitnega razreda motoGP Italijanu Francescu Bagnaii (Ducati), ki je po padcu dirko končal brez točk. Martin je za Eneo Bastianinijem (Ducati) končal na drugem mestu, dobil devet točk, skupno je zdaj pri 221, Bagnaia je z današnjo ničlo ostal pri 222.

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki je moral po grdem padcu v 12. etapi predčasno končati dirko po Franciji, je med prijavljenimi za klasično dirko po San Sebastianu, ki je na sporedu prihodnji teden, danes poroča spletna stran cyclinguptodate. Za 34-letnika bi bila to prva dirka po grdem padcu in zlomljenem vretencu na francoski pentlji.