Vreme: Zvečer in ponoči prehodna razjasnitev

Ljubljana, 3. avgusta - Zvečer in ponoči se bo prehodno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo oblačnost od zahoda in severa spet naraščala. Popoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo čez dan in proti večeru razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo delno jasno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo povečini sončno.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je še vedno šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se od severozahoda bliža Alpam. K nam v višinah z vetrovi severnih smeri doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo prehodno razjasnilo. Proti jutru se bo oblačnost iznad sosednjih pokrajin Italije in Avstrije širila proti vzhodu in jugu. V nedeljo bo delno jasno, popoldne bodo v Alpah nastale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugovzhodu.