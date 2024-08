Vreme: Danes delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in kakšno ploho

V nedeljo bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa bo vedno več spremenljive oblačnosti. Nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo do 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo delno jasno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo povečini sončno.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je še vedno šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se od severozahoda bliža Alpam. K nam v višinah z vetrovi severnih smeri doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V nedeljo bo delno jasno, popoldne bodo v Alpah nastale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugovzhodu.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.