Pregled - šport, 2. 8. (petek)

BRNIK - Prva slovenska junakinja letošnjih poletnih olimpijskih iger v Parizu se je vrnila v domovino. Judoistko Andrejo Leški, ki je v ponedeljek v kategoriji do 63 kilogramov osvojila odličje zlatega leska, so po vrnitvi iz francoske prestolnice na letališču Jožeta Pučnika pričakali svojci, prijatelji in športni privrženci. Leški je ob vrnitvi v domovino doživela topel sprejem. Med drugimi jo je na letališču pozdravila Janja Garnbret, ki v Pariz odhaja danes, prvi nastop na olimpijskih igrah pa jo čaka v torek. Mestna občina Koper in Športna zveza Koper sta sporočili, da bo za sedem Koprčank in Koprčanov, ki nastopajo na OI, sprejem organiziran 13. avgusta v Taverni ob 19. uri.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja Radomelj so v tekmi 3. kroga Prve lige Telemach premagali Domžale z 1:0 (0:0). V 76. minuti je akcijo za zadetek na levi strani začel Stjepan Davidović, žogo ukrotil pred zadnjo črto in jo ob neodločni domači obrambi poslal pred gol, kjer je bil na pravem mestu Kukovec in jo s petih metrov z glavo poslal v mrežo.

JYVASKYLA - Svetovni prvak v reliju Finec Kalle Rovanperä (Toyota) vodi po drugi etapi relija za svetovno prvenstvo v domačem Jyväskyläju. Po petkovi etapi ima osem sekund naskoka pred moštvenim sotekmovalcem Valižanom Elfynom Evansom, tretji je še en Toyotin voznik Francoz Sebastien Ogier.

LOZANA - Rusija bo obdržala tretje mesto na ekipnem tekmovanju v umetnostnem drsanju na zimskih olimpijskih igrah leta 2022, potem ko je športno razsodišče (Cas) zavrnilo pritožbo Kanade, da bi ji podelili bron in diskvalificirali Rusijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kanada je izpodbijala ponovno odobritev odličja z OI v Pekingu po diskvalifikaciji ruske drsalke Kamile Valijeve zaradi dopinškega prekrška.

PARIZ - S porazom v četrtfinalu moških dvojic na olimpijskem teniškem turnirju v Parizu je po 21 letih od prvega dvoboja med profesionalnimi igralci športno kariero končal Škot Andy Murray. Sedemintridesetletni Murray je že pred olimpijskimi igrami na družbenem omrežju X napovedal, da bo olimpijski turnir njegov zadnji v karieri. Nekdanji prvi igralec sveta in trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je upokojil pri 37 letih, ko sta z Danom Evansom izgubila v četrtfinalu moških dvojic na Roland Garrosu. Ameriški par Taylor Fritz in Tommy Paul sta zadala udarec britanskemu paru z zmago s 6:2, 6:4 na polnem igrišču Suzanne Lenglen.