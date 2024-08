Vreme: Ponoči bodo plohe in nevihte oslabele

Ljubljana, 2. avgusta - Ponoči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Po kotlinah bo zjutraj možna kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto dopoldne se bo zopet pooblačilo, od severa se bodo začele širiti posamezne plohe in nevihte. Zvečer bodo padavine ponehale, zjasnilo se bo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: danes popoldne in zvečer bodo ponekod v notranjosti Slovenije nastale močnejše nevihte.

Obeti: v nedeljo bo sprva sončno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo delno jasno, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska slika: nad Islandijo je ciklon z vremensko fronto. Nad večino Evrope vztraja šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje v višinah z vetrovi zahodnih smeri doteka nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči bodo plohe in nevihte oslabele in postopno ponehale, najkasneje na vzhodu. Delno se bo zjasnilo. V soboto bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Zvečer se bo jasnilo. V Kvarnerju bo prehodno zapihala šibka burja.