Slovenija obsodila vandalizem nad slovenskimi napisi na italijanski strani Matajurja

Ob tem je izrazilo prepričanje, da bo Matajur, "ki za beneške Slovence nosi posebno simboliko, ostal pomembna točka povezovanja planincev z obeh strani meje, kjer se bo tudi v prihodnje utrjevalo prijateljstvo med sosednjima narodoma in državama".

Mazaško akcijo pod Matajurjem je kot dejanje protislovenskih vandalov ostro obsodila tudi stranka Slovenska skupnost. Žalostno je, da se taka nesprejemljiva dejanja, kot so mazaške akcije, še vedno dogajajo, kljub temu, da smo skupaj v Evropi in smo premostili tiste delitve, ki so obremenjevale željo po mirnem sožitju, so zapisali v sporočilu za javnost v tej stranki slovenske manjšine v Italiji.

Izpostavili so, da je večjezičnost dragocenost in posebnost njihovega območja, ki jo je treba ceniti, spodbujati in vedno ščititi. Izrazili so solidarnost z rojaki v Videmski pokrajini, ki se trudijo ohraniti slovenstvo in kulturno dediščino.

Na gori Matajur, ki se nahaja na meji meji med Italijo in Slovenijo in je eden od simbolov Slovencev na Videmskem, so bili s črno barvo premazani napisi Dom na Matajure, kar je ime koče Planinske družine Benečije, Marsinska Planina in Štupca.

Primorski dnevnik, ki je o vandalizmu poročal v torek, je dodal, da so pomazane napise opazili že v nedeljo in da je to močno razburilo lokalno skupnost. Na Matajurju, na vrh katerega vodijo številne poti, je sicer več dvojezičnih tabel in kažipotov, pomazana pa naj bi bile le table v bližini koče Pelizzo, blizu katerih je mogoče priti tudi z avtomobilom.