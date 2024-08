Vreme: Zvečer bodo še nastajala krajevna neurja

Ljubljana, 1. avgusta - Zvečer in ponoči se bodo nadaljevale nevihte, nastala bodo krajevna neurja. V drugem delu noči se bo vreme postopno umirilo, od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do petka zjutraj bodo povsod po Sloveniji nastajala krajevna neurja. Predvsem ob morju bodo ob večernih nevihtah močni sunki vetra zahodne do severne smeri.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope še vztraja šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam z zahodnimi vetrovi doteka vlažen in postopno bolj nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bodo v sosednjih pokrajinah krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu in zahodu. V petek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo sončno in vroče.