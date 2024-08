Vreme: Danes bo dokaj sončno

Ljubljana, 1. avgusta - Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Nastala bodo krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V drugem delu noči se bo vreme postopno umirilo, od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek od sredine dneva do petka zjutraj bodo povsod po Sloveniji nastajala krajevna neurja. Predvsem ob morju bodo ob večernih nevihtah močni sunki vetra zahodne do severne smeri.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope še vztraja šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam z zahodnimi vetrovi doteka vlažen in postopno bolj nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo v krajih severno in zahodno od nas krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu in zahodu. V petek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo sončno in vroče.

Biovreme: Danes in v petek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.