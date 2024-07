Vreme: Zvečer in ponoči bo precej jasno

Ljubljana, 31. julija - Zvečer in ponoči bo precej jasno. V drugi polovici noči in proti jutru lahko zahodno Slovenijo doseže nevihtni sistem iznad Italije. Na Primorskem so ob tem možni močnejši sunki vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo dokaj sončno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Nastala bodo krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek od sredine dneva do petka zjutraj bodo nastajala krajevna neurja.

Obeti: V petek in soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnikom v višinah k nam doteka dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. V Alpah in sosednjih pokrajinah Italije bodo nastale plohe in neviht. Ob tem bodo nastala krajevna neurja, ki se bodo proti jutru zelo približala našim krajem. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne bodo v krajih severno in zahodno od nas krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu in zahodu.