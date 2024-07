Vreme: Danes bo pretežno jasno

Ljubljana, 31. julija - Popoldne in zvečer lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo večji del dneva sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Vmes bodo nastala krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnikom v višinah k nam doteka dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, popoldne bo v Alpah nastalo nekaj ploh in neviht. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne bodo v krajih severno in zahodno od nas krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu in zahodu.

Biovreme: Danes in v četrtek dopoldne bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. V četrtek popoldne pa se bo vremenska obremenitev povečala. Oba dneva bo sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev.