Pregled - svet, 29. 7. (ponedeljek)

CARACAS - Na nedeljskih predsedniških volitvah v Venezueli je zmagal sedanji predsednik Nicolas Maduro, ki ga je volilna komisija ob polemikah glede verodostojnosti izidov razglasila za zmagovalca. Maduro je glede na uradne podatke prejel 51,2 odstotka glasov, opozicijski kandidat Edmund Gonzalez Urrutia pa 44,2 odstotka. Opozicija trdi, da je s približno 70 odstotki glasov zmagal Urrutia, in je napovedala, da bo izpodbijala izide volitev.

BUENOS AIRES/MOSKVA/PEKING/WASHINGTON/BRUSELJ - Devet latinskoameriških držav je v skupni izjavi, ki jo je objavilo argentinsko zunanje ministrstvo, pozvalo k ponovnemu pregledu izidov predsedniških volitev v Venezueli. Več držav, med njimi Kuba, Rusija in Kitajska, je medtem predsedniku Nicolasu Maduru čestitalo za zmago, pri EU in ZN pa so pozvali k zagotavljanju preglednosti izida volitev. Washington je izrazil zaskrbljenost, češ da izidi ne odražajo volje volivcev.

TEL AVIV/BEJRUT - Po smrtonosnem raketnem napadu na zasedeno Golansko planoto se Izrael pripravlja na nove povračilne napade proti ciljem Hezbolaha v Libanonu. Izraelski varnostni kabinet je v nedeljo pooblastil premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta, da se odločita o načinu in času odziva proti Hezbolahu. Libanonsko gibanje, ki sicer trdi, da ni izvedlo napada, se je v pričakovanju izraelskega odziva umaknilo z več položajev blizu meje. Nov izraelski napad na južni Libanon je terjal dve žrtvi, z območja napada poročajo tudi o več ranjenih.

TEL AVIV/TRABZON - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v nedeljo omenil možnost turške vojaške intervencije v Izraelu v podporo Palestini. Erdogan, ki je od začetka vojne v Gazi med najostrejšimi kritiki Izraela, sicer podrobnosti morebitne intervencije ni pojasnil. Izraelski zunanji minister Israel Kac je v odzivu poudaril, da gre "Erdogan po stopinjah nekdanjega strmoglavljenega iraškega voditelja Sadama Huseina".

GAZA/RIM - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je zavrnilo najnovejši izraelski predlog za prekinitev ognja v Gazi, ki ga je vodja izraelskih obveščevalcev David Barnea v Rimu predstavil posrednikom iz Egipta, Katarja in ZDA. Pri tem je palestinsko gibanje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja obtožilo zavlačevanja in izogibanja sporazumu s postavljanjem novih pogojev, ki pomenijo odmik od prejšnjih stališč.

PEKING - Italijanska premierka Giorgia Meloni se je sestala s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in Kitajsko označila kot pomembno sogovornico pri obvladovanju vse večjih globalnih napetosti. Xi pa je pozdravil dolgoletne prijateljske odnose in zaupanje med Pekingom in Rimom. Voditelja sta med drugim govorila o vojni v Ukrajini, razmerah na Bližnjem vzhodu in reformi ZN, pa tudi gospodarskih vprašanjih, pri čemer je Meloni znova pozvala k uravnoteženim trgovinskim odnosom.

HARKOV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal območje na fronti v bližini Harkova na severovzhodu Ukrajine, kjer je Rusija maja letos izvedla kopensko ofenzivo. Dejal je, da je tamkajšnja fronta ena od zahtevnejših, in zbranim vojakom povedal, da cela država računa nanje. Ruska vojska je medtem na vzhodu Ukrajine zavzela še eno vas, kar je še eden v vrsti ruskih prebojev na vzhodni fronti v zadnjem obdobju.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden je napovedal načrte za reformo vrhovnega sodišča, ki med drugim predvideva omejitev mandata sodnikov in zavezujoč etični kodeks ravnanja. Biden je prepričan v nujnost reforme sodišča, v katerem imajo sedaj večino konservativci, po presenetljivih sodbah, kot je bila razveljavitev pravice do splava po vsej državi. Več o tem naj bi danes povedal v nagovoru v Teksasu na slovesnosti ob 60-letnici listine o državljanskih svoboščinah.

PARIZ - V šestih francoskih departmajih so v nedeljo zabeležili sabotaže optičnih omrežij več telekomunikacijskih operaterjev, je sporočila francoska policija. Do incidenta je prišlo le tri dni po usklajenih sabotažah na francosko omrežje hitrih vlakov, ki znova deluje normalno. Policija je potrdila, da so po sabotažah prijeli levičarskega aktivista. Ob tem so aretirali skoraj 50 ljudi, ki so načrtovali "sabotaže ali radikalne proteste" med olimpijskimi igrami v Parizu.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je za evropskega komisarja znova predlagal Oliverja Varhelyija, sicer trenutnega komisarja za širitev. Ob tem je menil, da je Varhelyi v zadnjih petih letih dokazal, da lahko EU kot pozitivna sila v svoji soseščini in zunaj nje prispeva k spremembam. Orban je izrazil tudi prepričanje, da bo Varhelyi tudi v prihodnji sestavi Evropske komisije odlično opravljal svoje delo.

LONDON - Kandidaturo za položaj vodje britanske konservativne stranke, ki je po porazu na volitvah 4. julija po 14 letih izgubila oblast, je do današnjega izteka roka za oddajo napovedalo šest kandidatov. Za naslednika bivšega premierja Rishija Sunaka se potegujejo štirje poslanci in dve poslanki z desnega krila stranke, med njimi je več nekdanjih ministrov. Novi vodja torijcev bo znan novembra, do takrat pa bo stranko še naprej vodil Sunak.

BERLIN - Nemčija je sporočila, da je grožnje ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi načrtovane namestitve ameriških raket v Nemčiji ne bodo prestrašile. V Berlinu so se s tem odzvali na izjave ruskega voditelja, ki je v nedeljo dejal, da bo Rusija odgovorila s podobnimi ukrepi, če bo Washington potrdil namero o namestitvi svojih raket na evropskih tleh.

BLACKPOOL - Napadalec z nožem je v angleškem obmorskem mestu Southport med Liverpoolom in Blackpoolom zabodel in ubil dva otroka, še 11 ljudi je ranjenih. Policisti so pridržali 17-letnega napadalca, ki ga sumijo umora in več poskusov umora. Napad naj bi se zgodil v bližini plesne šole, kjer so potekale delavnice plesa in joge za otroke. Britanski premier Keir Starmer je izrazil pretresenost zaradi napada in pohvalil odziv policije.

VOLGOGRAD - V trku potniškega vlaka in tovornjaka v regiji Volgograd na jugu Rusije je bilo poškodovanih več kot 100 ljudi. Vlak s približno 800 potniki je vozil med mestoma Kazan in Adler, zaradi trčenja pa je iztirilo devet vagonov. Hospitaliziranih je bilo približno 30 ljudi. Rusko državno železniško podjetje je za trčenje okrivilo voznika tovornjaka, ki naj bi kljub signalizaciji in opozorilom zapeljal na progo. Preiskovalni komite je napovedal preiskavo.