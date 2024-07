V projektu Odotheka snujejo knjižnico vonjav muzejskih predmetov

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 31. julija - Narodni muzej Slovenije ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani sodelujeta v dvostranskem projektu med Slovenijo in Poljsko, poimenovanem Odotheka. Cilj projekta je okarakterizirati vonje izbranih predmetov iz zbirk dveh muzejev in jih zbrati v knjižnici vonjev.