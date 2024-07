Vreme: Danes čez dan bo na severu še nekaj spremenljive oblačnosti s kakšno ploho

Ljubljana, 29. julija - Drugod bo povečini sončno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, ki bo postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 28, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V sredo bo pretežno jasno. Jutro bo sveže, čez dan pa bo spet bolj vroče. Popoldne ali zvečer na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno in vroče, popoldne bodo lahko nastale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo postopno razjasnilo, burja bo slabela. V torek bo povsod jasno.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah Primorske povečana toplotna obremenitev.