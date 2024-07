Pregled - svet, 28. 7. (nedelja)

TEL AVIV/BEJRUT/GAZA - Izraelska letala so ponoči v odgovor na sobotni smrtonosni napad na zasedeno Golansko planoto obstreljevala poslopja gibanja Hezbolah na jugu in vzhodu Libanona, je sporočila izraelska vojska. Libanonsko šiitsko gibanje sicer zavrača odgovornost za napad, ki je v vasi, kjer živijo pripadniki etnične skupine Druzov, terjal najmanj 12 otroških življenj. V senci teh napetosti iz Gaze prihajajo poročila o novih smrtonosnih napadih izraelskega letalstva, topništva in kopenskih sil. Med napadenimi kraji je bil znova Al Mavasi, ki ga Izrael opredeljuje kot varno območje.

TEHERAN/TEL AVIV - Iran je Izrael posvaril pred novimi vojaškimi "avanturami" v Libanonu. Izrael je medtem sporočil, da je zdaj še zadnji trenutek za diplomacijo, če svet želi preprečiti obširno vojno. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi je pred tem sporočil, da zvišujejo stopnjo pripravljenosti za "naslednjo fazo spopadov na severu".

PARIZ - Francoske železnice so sporočile, da so popravila po napadih na omrežje hitrih vlakov TGV v celoti končana in v ponedeljek ne bo več zamud za potnike. Zaradi napadov, za katere francoske oblasti verjamejo, da so bili načrtovani, je bil v minulih dneh prekinjen promet med Parizom in nekaterimi deli države kot tudi z nekaterimi prestolnicami. Napad na železnice pred samim začetkom olimpijskih iger v Parizu je predstavljal veliko preglavico za organizatorje.

SANKT PETERBURG - Ruski predsednik Vladimir Putin je opozoril ZDA, da bo Rusija, če bo Washington potrdil svojo namero o namestitvi svojih raket v Nemčijo ali drugod po Evropi, odgovorila s podobnim ukrepom. V primeru uresničitve teh načrtov se Rusija ne bo več čutila dolžna spoštovati moratorija za nameščanje svojih raket srednjega dosega, je dejal.

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska je v sobotnih napadih na Ukrajino ubila najmanj enajst ljudi. Ponoči sta bili nato dejavni zračni obrambi tako v Ukrajini kot v Rusiji, kjer pa je dron sprožil požar v skladišču goriva v regiji Kursk. Iz Moskve so poročali o osvojitvi dveh novih vasi v Donecku v smeri mesta Pokrovsk.

PEKING - Italijanska premierka Giorgia Meloni je s kitajskim kolegom Li Qiangom podpisala triletni akcijski načrt za oživitev gospodarskega sodelovanja med državama. Meloni, ki se mudi na prvem uradnem obisku na Kitajskem po prevzemu položaja, naj bi se v ponedeljek sestala tudi s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

CARACAS - Približno 21 milijonov Venezuelcev glasuje na predsedniških volitvah, na katerih se po anketah sodeč zmaga obeta opozicijskemu kandidatu Edmundu Gonzalezu Urrutii. Za položaj se vnovič poteguje tudi sedanji predsednik Nicolas Maduro, ki je ob oddaji glasu obljubil, da bo spoštoval volilni izid, v kar pa mnogi dvomijo.

WASHINGTON - Volilna kampanja podpredsednice ZDA Kamale Harris je sporočila, da je v tednu, odkar je Harris vstopila v volilno tekmo kot najverjetnejša predsedniška kandidatka demokratov, zbrala 200 milijonov dolarjev (183 milijonov evrov). Dve tretjini prispevkov naj bi prišlo od tistih, ki so donirali prvič, so pojasnili v njeni ekipi.

TEHERAN - Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je uradno podprl reformista Masuda Pezeškiana za novega predsednika države. Pezeškian, ki naj bi pred parlamentom zaprisegel v torek, je ob slovesni potrditvi pozval k narodni enotnosti. Na položaju bo nasledil Ebrahima Raisija, ki je maja umrl v helikopterski nesreči.

BAMAKO - Tuareški uporniki na severu Malija so sporočili, da so v večdnevnih spopadih blizu meje z Alžirijo ubili in ranili več deset malijskih vojakov in ruskih plačancev iz skupine Wagner. Malijska vojska je medtem poročala o dveh ubitih vojakih in desetih ranjenih. V četrtek so med vojsko in separatisti, ki naseljujejo območje Sahare, vključno z deli severnega Malija, izbruhnili najhujši spopadi v zadnjih nekaj mesecev.

SACRAMENTO - Požar, ki v severni Kaliforniji divja od srede, je do sobote zvečer uničil več kot 142.000 hektarjev, kar ga uvršča na sedmo mesto najhujših požarov v zgodovini te ameriške zvezne države. Gasilcem so v soboto nekoliko pomagale ugodnejše vremenske razmere, a so še daleč od tega, da bi požar spravili pod nadzor. Skupno na ozemlju ZDA divja več kot 100 velikih požarov, največ v Oregonu, kjer se je med gašenjem v petek smrtno ponesrečil pilot.