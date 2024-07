Nevihte z močnimi nalivi prek severnega dela države

Nevihte potujejo od severozahoda države prek Gorenjske, Koroške in Štajerske proti vzhodu in jugovzhodu, je razvidno iz radarske slike padavin, ki jo objavlja Arso. Med drugim je močno neurje zajelo Črno na Koroškem, so na omrežju Facebook objavili tamkajšnji gasilci in dodali, da posredujejo na več lokacijah. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje v Črni posredujejo zaradi poplave meteorne vode, z območja Mislinje poročajo o posredovanju zaradi poplav ob vodotokih.

Prometnoinformacijski center za državne ceste opozarja, da se ponekod na Gorenjskem in Koroškem pojavljajo močnejši nalivi, in voznike poziva, naj v primeru poslabšanja vremena ročno prižgejo luči ter prilagodijo hitrost in varnostno razdaljo. Zaradi ogrožanja varnosti voznikov je ustavljanje pod viadukti in mostovi nevarno, na avtocesti pa tudi prepovedano, poudarjajo.

Arso napoveduje, da se bodo nevihte proti večeru razširile nad večji del Slovenije, spremljal jih bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem bo zvečer zapihala zmerna burja. Ponoči naj bi se ozračje umirilo.