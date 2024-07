Domžale - Mura 1:2 (0:1)

* Športni park Domžale, gledalcev 400, sodniki: Borošak, Černe in Šprah.

* Strelci: 0:1 Sadriu (43.), 1:1 Milić (58.), 1:2 Maroša (85.)

* Domžale: Mulalić, Lampreht, Milić, Nwankwo, Kambič, Šturm (od 81. Černe), Offenbacher, Krupić (od 70. Baruca), Tolić, Kolobarić (od 70. Kristovski), Gobec (od 60. Perc).

* Mura: Raduha, Pucko, Sadriu, Maruško, Proleta, Kurtović (od 65. Strajnar), Nuhanović, Ščernjavič (od 65. Jovičević), Kurež (od 46. Vizinger), Cipot, Maroša (od 91. Tripi).

* Rumeni kartoni: Nwankwo, Offenbacher; Kurtović, Kurež, Maruško.

* Rdeči kartoni: /.

Domžalčani so v novo prvoligaško sezono krenili z visokim gostujočim porazom v Mariboru (1:4), nogometaši iz Murske Sobote pa so na drugi strani v prekmurskem derbiju z 1:0 premagali lendavsko Nafto 1903.

Nogometaši Mure so tako danes vpisali drugo letošnjo zmago, s katero so začasno po nepolnem drugem krogu zdaj sami na vrhu prvenstvene lestvice s šestimi točkami. Domžalčani so po drugem porazu in brez točk prikovani na dno lestvice.

Nogometaši Mure so v uvodnih minutah prevzeli terensko pobudo, a so prvo lepo priložnost imeli Domžalčani po kotu, ko je sprožil branilec Abraham Nwankwo in žogo poslal čez prečko vrat Florijana Raduhe. V novi priložnosti domačih po dolgi podaji je zapretil Dario Kolobarić, a meril nenatančno.

Gostje, kljub prevladi posesti, v napadu niso imeli prave ideje, Domžalčani so bili bistveno nevarnejši, a vsi streli so leteli mimo Murinih vrat. Novo priložnost v nizu je zapravil Kolobarić po podaji pred gol, mimo sta zletela tudi strela Danijela Šturma in Edvina Krupića.

Ko je kazalo, da bodo bolj na žogo stopili Domžalčani, pa so udarili gostje. Muraši do 43. minute sploh niso sprožili na vrata tekmeca, nato pa je nevarno po podaji iz prostega strela z glavo najprej streljal Borna Proleta, a je domače rešil Ajdin Mulalić.

To pa mu ni uspelo že po naslednjem kotu, ko so Sobočani, ki do tega trenutka niso pokazali znakov življenja, povedli in šokirali domače. Najvišje je v kazenskem prostoru Domžal skočil Leard Sadriu in zadel za vodstvo Mure.

V uvodu drugega polčasa so pobudo znova prevzeli Domžalčani, ki so lovili izenačenje. Vmes je sicer Murin rezervist Dario Vizinger iz prostega strela meril mimo domžalskih vrat.

Domžalčani so nato le izenačili v 58. minuti. Podaja Daniela Offenbacherja je odprla obrambo Mure, akcijo pa je z natančnim strelom zaključil Nino Milič.

Tekma se je nato z vidika priložnosti umirila, obe ekipi sta bili spet previdnejši. V 70. minuti je bilo po kotu spet vroče pred domžalskimi vrati kot tudi v nadaljevanju, saj je ob koncu tekme Mura bolj pritisnila.

Nekaj trenutkov za tem je imel Mark Strajnar priložnost za vodstvo Mure, a je iz bližine nameril prek vrat. Živahni muraši so zgrešili še nekaj priložnosti, po kotu je mimo streljal Proleta, ob novem poskusu Strajnarja je posredoval Mulalić. Nekaj minut zatem je bil domžalski vratar spet na mestu ob strelu Vizingerja od daleč.

A vse te priložnosti Mure, ki je delovala precej nevarno iz prekinitev, so ji prinesle novo vodstvo pet minut pred koncem tekme. Sadriu je po avtu Vizingerja v kazenskem prostoru žogo podaljšal z glavo do Amadeja Maroše, slednji pa je premagal domžalsko številko 1.

Do konca se rezultat ni več spreminjal, čeprav so imeli Domžalčani še eno priložnost, ko je akrobatsko poskušal Rene Lampreht, a se je izkazal Raduha.

Domžalčani bodo v naslednjem krogu igrali z Radomljani, Sobočani pa bodo doma gostili prvake Celjane.