GAZA/BRUSELJ - Izrael je po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva v Gazi v napadu na šolo ubil 30 ljudi ter ranil dodatnih sto. Izraelska vojska medtem trdi, da je napad na šolo izvedla, ker naj bi tam "operirali teroristi" palestinskega odporniškega gibanja Hamas. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je kritiziral napad na šolo in pozval k politični rešitvi, ki bi vodila v konec "norije v Gazi". Izraelska vojska je sicer odredila še nove evakuacije iz Han Junisa.

MIAMI - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v petek na svojem posestvu sprejel izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in mu obljubil, da si bo v primeru zmage na predsedniških volitvah prizadeval za mir na Bližnjem vzhodu in odpravo antisemitizma na ameriških univerzah.

BUKAREŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je v nagovoru madžarski manjšini v Romuniji poudaril, da bo morala Evropska unija spremeniti svojo politiko glede Ukrajine v smeri miru. Če ne prej, pa po zmagi republikanskega kandidata Donalda Trumpa na volitvah v ZDA, je dodal. Po njegovem prepričanju Bruselj trenutno vodi provojno politiko, a ne mara, da se temu reče tako, "ker mislijo, da podpirajo vojno v interesu miru".

VIANGCHAN - Ameriški zunanji minister Anthony Blinken in njegov kitajski kolega Wang Yi sta ob zasedanju Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) govorila o dogajanju v zvezi s Tajvanom in kitajsko-filipinskim sporom. Po navedbah tiskovnega predstavništva zunanjega ministrstva ZDA pa je bil njun pogovor "odprt in produktiven". Blinken je kitajskemu zunanjemu ministru izrazil "ameriško zaskrbljenost nad dejavnostmi Kitajske v bližini Tajvana. Yi pa je ZDA pozval, naj se ne vmešavajo v spor med Kitajsko in Filipini glede ozemeljskega spora v Južnokitajskem morju.

VIANGCHAN - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da Rusija ne bo poslušala ukrajinskih mirovnih namer in jih označil za kontradiktorne. Lavrov se je ob ukrajinsko mirovno politiko obregnil, potem ko je ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba obiskal Kitajsko in zatrdil, da "Kitajska podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine".

VARŠAVA - Poljski poslanci so v petek potrdili zakon, ki omogoča varnostnim silam nekaznovano uporabo orožja, med njimi strelnega, kot odgovor na grožnje. Svet Evrope in več drugih organizacij je posvarilo, da bi lahko varnostne sile sedaj celo ubijale, ne da bi morale za to odgovarjati.

BEJRUT/TEL AVIV - V raketnem napadu iz Libanona na okupirana območja Golanske planote je bilo ubitih najmanj devet ljudi, 34 pa je bilo ranjenih, med njimi jih je 17 v kritičnem stanju. Med ranjenimi so tudi otroci. V izraelskem napadu na jugu Libanona pa so umrli najmanj štirje borci libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah.

RIO DE JANEIRO - Finančni ministri držav G20 so se v skupni izjavi zavzeli za obdavčitev najbogatejših. Glede na zapisano v izjavi, zavzeto stališče ne bo ogrozilo davčne suverenosti držav, saj so ministri poudarili, da je ne bodo ogrozili.

PARIZ - Zaradi več napadov na omrežje francoskih hitrih vlakov TGV, ki so v petek prizadeli 800.000 potnikov, danes na najpomembnejših relacijah vozi sedemdeset odstotkov hitrih vlakov. Oviran železniški promet pričakujejo tudi v nedeljo. Odgovornosti za napade še ni prevzel nihče.

WASHINGTON - Nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa je res zadela krogla atentatorja oz. delček krogle, je v petek sporočil ameriški Zvezni preiskovalni urad FBI. Pojavila so se namreč ugibanja, da bivšega predsednika v Pensilvaniji 13. julija ni zadela krogla, ampak del stekla od razbitega teleprompterja.

NEW YORK - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek na televiziji Fox News zatrdil, da ne načrtuje menjave svojega podpredsedniškega kandidata J.D. Vancea, čeprav se je senator iz Ohia zapletel v kontroverznosti zaradi preteklih izjav, ankete pa kažejo, da ga večina Američanov ne podpira. Med republikanci so se zato pojavili dvomi glede izbire.

SACRAMENTO - Zaradi obsežnih gozdnih požarov, ki divjajo na severu Kalifornije, so oblasti v petek evakuirale več kot 4000 ljudi. Gašenje požarov ovirajo močni vetrovi in izjemno sušne razmere. Požar, ki trenutno obsega 97.000 hektarjev kalifornijskega gozda, je najbolj obsežen v tem poletju.

MANILA - Tanker je v četrtek zaradi slabega vremena doživel brodolom, pri tem pa je umrl član posadke. Oblasti so danes sporočile, da uhaja nafta. Tanker je skupno prevažal 1,4 milijona litrov nafte, zaradi česar bi se lahko zgodilo največje razlitje v zgodovini države.