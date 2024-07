Pregled - šport, 26. 7. (petek)

Ljubljana, 26. julija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 26. julija.

PARIZ - Mednarodna agencija za testiranje (Ita) je objavila prvi pozitivni primer na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Iraški judoist Sajad Sehen je bil pozitiven na prepovedane anabolične steroide, na dan uvodne slovesnosti iger poroča francoska tiskovna agencija AFP.

LENDAVA - Nogometaši lendavske Nafte 1903 so v tekmi 2. kroga Prve lige Telemach doma premagali Kalcer Radomlje z 2:1 (0:1).

IASI - Ruska teniška igralka Mira Andrejeva je zmagovalka teniškega turnirja WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom 232.244 evrov. Komaj 17-letna Rusinja in prva nosilka turnirja je na poti do svojega prvega naslova na najvišji ravni v finalu ugnala rojakinjo Jelino Avanesijan.

PRAGA - Poljska teniška igralka Magda Linette je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 250 z nagradnim skladom 245.437 evrov v Pragi na Češkem. V prvem povsem poljskem finalu na turnirjih WTA v odprti dobi je premagala rojakinjo Magdaleno Frech ter se veselila tretje turnirske zmage po Bronxu v New Yorku leta 2019 in tajskem Hua Hinu leta 2020.

UMAG - Argentinec Francisco Cerundolo in Italijan Lorenzo Musetti se bosta pomerila za naslov na teniškem turnirju ATP v Umagu z nagradnim skladom 579.320 evrov. Cerundolo, četrti nosilec turnirja, je v prvem polfinalu izločil prvopostavljenega Rusa Andreja Rubljova s 7:6 (6), 6:4. Drugi nosilec Musetti je nato s 6:4, 6:1 ugnal Čeha Jakuba Menšika.

KITZBÜHEL - Italijan Matteo Berrettini in Francoz Hugo Gaston bosta igrala v finalu teniškega turnirja ATP 250 v avstrijskem Kitzbühelu z nagradnim skladom 579.320 evrov. Italijan je v polfinalu s 6:4 in 6:4 ugnal Nemca Yannicka Hanfmanna, Francoz pa je dvoboj proti Argentincu Facundu Diazu Acosti dobil po predaji slednjega, ko je Gaston vodil s 6:1 in 2:0.

BORDEAUX - Šestkratni francoski nogometni prvak Bordeaux se bo zaradi finančnih težav odpovedal profesionalni licenci in je pri tamkajšnjem gospodarskem sodišču vložil predlog za stečaj, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V tem klubu deluje nekdanji trener ljubljanske Olimpije in Celja Albert Riera, za klub pa igra tudi slovenski reprezentant Žan Vipotnik.