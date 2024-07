Junija v ZDA velik padec naročil trajnega blaga

Washington, 25. julija - Naročila trajnega blaga v ZDA so junija na mesečni ravni padla za 6,6 odstotka, kar je izključno posledica znižanja v sektorju civilnega letalstva. Naročila civilnih letal so namreč upadla za kar 127,2 odstotka, potem ko so maja narasla za 2,0 odstotka, je danes sporočilo ameriško ministrstvo za trgovino.