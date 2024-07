Izidi konferenčne lige v nogometu

* Izidi: - konferenčna liga, kvalifikacije, 2. krog, 1. tekme: - torek, 23. julij: Ballkani - Hamrun 0:0 Differdange - Ordabasi 1:0 (1:0) Virtus - Flora 0:0 - sreda, 24. julij: Struga - Pjunik Erevan 2:1 (1:1) Riga - Slask 1:0 (1:0) Dinamo Batumi - Dečić 0:2 (0:0) AEK Atene - Inter d'Escaldes 4:3 (3:0) Cliftonville - Auda 1:2 (1:1) - četrtek, 25. julij: Kuopio PS - Tromso 0:1 (0:0) Bruno's Magpies - Koebenhavn 0:3 (0:1) Iberia 1999 - Partizani Tirana 2:0 (1:0) Milsami - Astana 1:1 (0:0) Noah - Sliema Wanderers 7:0 (3:0) (Vito Plut je igral celo tekmo za Silemo) Žalgiris - Pafos 2:1 (2:0) Ilves - Austria Dunaj 2:1 (0:0) (Nik Prelec je igral od 62. minute za Austrio Dunaj) Mlada Boleslav - Transinvest 2:0 (2:0) Sumgayit - Mol Fehervar 1:2 (1:1) (Nejc Gradišar je igral do 85. minute za Fehervar) Go Ahead Eagles - Brann 0:0 Omonia Nikozija - Torpedo Kutaisi 3:1 (1:0) Zira - Dunajska Streda 4:0 (2:0) Zimbru - Ararat-Armenia 0:3 (0:1) Banik Ostrava - Urartu 5:1 (3:0) Broendby - Llapi 6:0 (4:0) Djurgardens - Progres Niederkorn 3:0 (2:0) Dudelange - Häcken 2:6 (2:4) Zürich - Shelbourne 3:0 (2:0) Floriana - Vitoria Guimaraes 0:1 (0:0) Hapoel Beer Sheva - Černomorec 0:0 Olimpija - Žitomir 2:0 (0:0) Dnipro-1 - Puskas Akademia 0:3 - brez tekme Maccabi Haifa - Sabah 0:3 (0:0) Cluj - Neman Grodno 0:0 (Matija Boben je igral celo tekmo za Cluj) CSKA Sofija - Budućnost 1:0 (1:0) Istanbul Basaksehir - La Fiorita 6:1 (4:0) St. Gallen - Tobol 4:1 (2:1) Radnički Obrenovac - Mornar Bar 1:0 (0:0) Gent - Vikingur Göta 4:1 (1:1) Osijek - Levadia Tallinn 5:1 (4:1) (Til Mavretič je igral do 71. minute za Levadio) Paksi - AEK Larnaca 3:0 (1:0) Maribor - Universitatea Craiova 2:0 (0:0) Legia Varšava - Caernarfon 6:0 (2:0) (Blaž Kramer je za Legio igral do 72. minute, dosegel gol in podajo ter zgrešil enajstmetrovko) St. Patrick's - Vaduz 3:1 (2:0) Valur - St. Mirren 0:0 Vikingur Reykjavik - Egnatia 0:1 (0:1) Sarajevo - Spartak Trnava 0:0 (Žiga Frelih je branil celo tekmo za Spartak) Hajduk Split - Torshavn 2:0 (2:0) Zrinjski - Bravo 0:1 (0:1) Stjarnan - Paide 2:1 (1:0) Breidablik - Drita 1:2 (0:2)