Odpoklic izdelka marinirana piščančja krila (500 g)

Ljubljana, 25. julija - Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo izdelek marinirana piščančja krila (500 g) znamke BBQ, ki ga dobavlja Wech-Geflügel GmbH. Izdelek je bil odpoklican, saj je bila pri enem od rednih preverjanj kakovosti ugotovljena prisotnost bakterije salmonela, so sporočili iz Hoferja.

Serijska oznaka izdelka je 7285, rok uporabe pa 19. julij 2024.

Izdelek je bil v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji. Kupci lahko izdelek vrnejo v najbližjo Hoferjevo trgovino in kupnino jim bodo povrnili tudi brez

predložitve računa.

Več informacij je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro ter soboto med 8. in 16. uro na telefonski številki 01/8346 600 ali na e-naslovu info@podpora.hofer.si.