Ford z nekoliko nižjim četrtletnim dobičkom

New York, 25. julija - Ameriški proizvajalec avtomobilov Ford je v drugem četrtletju letošnjega leta ustvaril 1,83 milijarde dolarjev dobička, kar je nekaj manj kot pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček so okrnili višji stroški, povezanih z uvajanjem izdelkov in garancijskimi popravili starejših modelov vozil.