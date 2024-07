Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 25. julija - Danes bo pretežno jasno, na Primorskem se bo dopoldne razjasnilo. Popoldne bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, ki je bo več nad hribovitimi kraji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in vroče. V nedeljo popoldne in zvečer v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se je razširilo plitvo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda nad naše kraje doteka hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno bo, čez dan bo predvsem v Alpah nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Burja ob severnem Jadranu bo danes ponehala.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.