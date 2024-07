Deutsche Bank v rdečih številkah

Berlin, 24. julija - Največja nemška banka Deutsche Bank je drugo letošnje četrtletje sklenila z izgubo v višini 143 milijonov evrov. Negativne številke so posledica obsežnih rezervacij za sodne postopke in zaradi prevzema tekmice Postbank. Prihodki banke so sicer v obravnavanem obdobju porasli za dva odstotka na 7,6 milijarde evrov.