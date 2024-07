Mineva 270 let od prihoda utemeljitelja naravoslovne znanosti na Slovenskem Scopolija v Idrijo

Idrija, 23. julija - Danes mineva 270 let odkar je Joannes Antonius Scopoli leta 1754 prišel v Idrijo kot prvi rudniški zdravnik tam delal do leta 1769. Scopoli je utemeljitelj in začetnik naravoslovne znanosti na Slovenskem ter začetnik mnogih znanstvenih ved, kot so biologija, botanika, geologija, medicina in veterina.