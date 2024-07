Pregled - svet, 22. 7. (ponedeljek)

WASHINGTON - Potem ko je predsednik ZDA Joe Biden v nedeljo sporočil, da odstopa od kampanje za ponovno izvolitev in podprl podpredsednico Kamalo Harris za demokratsko predsedniško kandidatko, so ji številni vidni demokrati izrazili podporo. V prvem javnem nastopu po odstopu Bidna od kampanje je Harris pozdravila njegovo zapuščino kot neprimerljivo v sodobni zgodovini. Politico poroča, da je v prvih osmih urah po Bidnovem odstopu od malih donatorjev zbrala 46 milijonov dolarjev. Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v odzivu na Bidnov odstop v nedeljo sporočil, da bo Harris lažje premagati.

DARUVAR - V strelskem napadu v domu za starejše je oboroženi moški ubil najmanj šest ljudi, še toliko jih je ranil, je sporočila policija. Med žrtvami je tudi storilčeva mati. Napadalec, neuradno gre za 51-letnega veterana vojne na Hrvaškem, je po streljanju odšel v bližnji lokal, tam so ga pridržali policisti. Premier Andrej Plenković je izrazil zgroženost nad incidentom, predsednik Zoran Milanović pa je ob dejstvu, da je napadalec streljal z neprijavljeno pištolo, pozval k okrepitvi nadzora nad posedovanjem orožja.

WASHINGTON - Direktorica ameriške tajne službe Kimberly Cheatle je na zaslišanju v zveznem kongresu prevzela odgovornost za varnostne pomanjkljivosti na zborovanju v Pensilvaniji 13. julija, ko je bil na republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa izveden poskus atentata. V odboru za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa, kjer republikanci zahtevajo njen odstop s položaja, je dejala, da je bil to za agencijo največji operativni spodrsljaj v zadnjih desetletjih.

BRUSELJ - Evropska unija ne spodbuja vojne v Ukrajini, je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU tovrstne izjave Budimpešte zanikal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Članice so bile kritične do madžarske "mirovne misije" in navedb o provojni politiki EU. Avgustovsko neformalno zasedanje zunanjih ministrov članic EU bo potekalo v Bruslju in ne v Budimpešti, je zato sporočil Borrell. Zavrnil je navedbe, da bi šlo za bojkotiranje madžarskega predsedstva Svetu EU.

GAZA - Izraelska vojska je v novih napadih pri Han Junisu na jugu Gaze ubila najmanj 57 ljudi. Letalsko in topniško obstreljevanje je sledilo le nekaj minut po vnovični odredbi za umik civilistov s tega območja. Izraelske sile so Palestince pozvale k umiku z vzhodnih obronkov Han Junisa, saj da gre za območje, kjer so zaznali povečane aktivnosti islamističnega gibanja Hamas. V Gazi je bilo po zadnjih podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva od začetka vojne 7. oktobra lani ubitih že več kot 39.000 ljudi.

MOSKVA - Rusija je sporočila, da je sestrelila najmanj 75 ukrajinskih brezpilotnikov. Rusko obrambno ministrstvo je pojasnilo, da je protiletalska obramba prestregla in uničila 47 dronov nad regijo Rostov, po enega nad regijami Belgorod, Voronež in Smolensk, osem nad ozemljem Krasnodarja ter 17 nad Črnim in Azovskim morjem. V regiji Krasnodar je bila ob sestrelitvi enega od dronov poškodovana rafinerija nafte Tuapse ob Črnem morju.

MOSKVA - Rusko sodišče je ameriško-rusko novinarko Alsu Kurmaševo, ki dela za Radio svobodna Evropa/Radio svoboda RFE/RL, obsodilo na šest let in pol zapora zaradi kršenja zakonov o vojaški cenzuri. Kurmaševo, urednico RFE/RL v Pragi, so aretirali lani, ko je obiskala Rusijo zaradi nujnih družinskih razlogov ter jo obtožili, da se ni prijavila kot tuja agentka in da je kršila pravila poročanja o vojni v Ukrajini.

BRUSELJ - Svet EU je sprejel uredbo, s katero je odpravil vizume za vstop v Evropsko unijo za državljane Kosova s srbskimi potnimi listi. Brezvizumski režim bo tako veljal za celotno območje Zahodnega Balkana. Vizumska liberalizacija za tiste s kosovskimi potnimi listi je sicer začela veljati 1. januarja.

MÜNCHEN - Po svetu zaradi vzrokov, povezanih z aidsom, vsako minuto umre en človek, kaže danes objavljeno poročilo programa Združenih narodov za hiv/aids. Opozarja še, da bo od političnih odločitev, sprejetih letos, odvisno, ali bo mogoče doseči cilj, da se do leta 2030 odpravi aids kot grožnja javnemu zdravju.

TAIPEI - Tajvan je ob naraščanju napetosti v odnosih s Kitajsko v zadnjih mesecih začel redne letne vojaške vaje, ki simulirajo odziv otoške države na morebitno kitajsko invazijo. Letos naj bi med drugim preizkusili odpornost in sposobnost obrambe svoje kritične infrastrukture, ob tem pa bolj kot v preteklih letih skušali simulirati resnične spopade.

DAKA - V Bangladešu je po več tednih protestov prevladalo mirnejše vzdušje, potem ko je vrhovno sodišče v nedeljo omililo sporne kvote pri zaposlovanju v javnem sektorju, ni pa jih odpravilo. Po tednih nasilnih protestov nameravajo oblasti omiliti tudi policijsko uro, ob tem pa so sporočile, da je policija v zadnjih dneh skupno pridržala okoli 500 ljudi. Vodja protestnikov, med katerimi so večinoma študentje, je medtem pozval, naj se protesti prekinejo za 48 ur.

PALMA DE MALLORCA - Na španskem otoku Majorka se je v nedeljo zbralo več tisoč protestnikov, ki imajo dovolj množičnega turizma, zaradi katerega na otoku rastejo najemnine, vse več pa imajo težav tudi s hrupom in onesnaževanjem. Po podatkih policije se je na ulicah zbralo 20.000 ljudi, medtem ko organizatorji govorijo o 50.000 udeležencih. Podobni protesti so že potekali tudi v drugih priljubljenih turističnih destinacijah v Španiji, kot sta Barcelona in Malaga.