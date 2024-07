Europol opozarja na porast z umetno inteligenco ustvarjenega gradiva o spolnih zlorabah otrok

Haag, 22. julija - Količina gradiva o spolnih zlorabah otrok, ki je nastalo oziroma bilo spremenjeno s pomočjo umetne inteligence, se povečuje, je v danes objavljenem poročilu zapisal Evropski policijski urad (Europol) in opozoril, da to otežuje identifikacijo žrtev in storilcev kaznivih dejanj.