Vreme: Zvečer bo pretežno jasno

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal severnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sprva precej jasno. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bo nadaljevale v večer. Tudi v sredo bo nestanovitno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, popoldne se bo postopno delno zjasnilo. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. Zahodne Alpe je dosegla oslabljena vremenska fronta. S severozahodnikom v višinah k nam doteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo precej jasno, več kopaste oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo posamezne plohe ali nevihte. Zvečer se bodo krajevne padavine širile proti severnem Jadranu. V ponedeljek bo delno jasno. Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, le ob severnem Jadranu bo večinoma suho.