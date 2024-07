Vreme: Ponoči se bo zjasnilo

Ljubljana, 20. julija - Zvečer bodo padavine povsod ponehale, ponoči se bo zjasnilo, proti jutri bo ponekod po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v Zgornjesavski dolini okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno, popoldne ali proti večeru bo na severozahodu nastala kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem in Severnim morjem je ciklonsko območje. Hladna fronta se nahaja nad zahodno Evropo. Nad našim območjem je višinska dolina, z njo bo nad naše območje prehodno dotekal vlažen in tudi hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas sončno, drugod pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Ob Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo precej jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti v Alpah, kjer so možne posamezne plohe ali nevihte. Proti večeru bo nekaj neviht nastalo tudi v Furlaniji-Julijski krajini.