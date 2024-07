Eko sklad z novimi spodbudami za skoraj ničenergijske stavbe

Ljubljana, 19. julija - Eko sklad je v uradnem listu danes objavil javni poziv, s katerim občanom ponuja nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijske stavbe splošnega družbenega pomena, kot so stavbe za kulturo in razvedrilo, knjižnice, stavbe za zdravstveno oskrbo in šport. Razpisanih je 11 milijonov evrov.