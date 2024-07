SI-CERT in pristojni urad: Tehnične težave po trenutnih podatkih posledica napake, ne napada

Ljubljana, 19. julija - Pri tehničnih težavah, s katerimi se trenutno soočajo organizacije po vsem svetu, gre glede na javno dostopne podatke za izpad zaradi tehnične napake, in ne za kibernetski napad, so navedli v centru za kibernetsko varnost SI-CERT in uradu za informacijsko varnost. Prizadetim uporabnikom svetujejo, da se obrnejo na tehnično pomoč CrowdStrike.

Kot so danes objavili v vladnem uradu za informacijsko varnost, naj bi do tehničnih težav, zaradi katerih so ovirana poslovanja bank, letališč in podjetij po vsem svetu, prišlo zaradi nadgradnje sistema v podjetju CrowdStrike. Gre za podjetje, ki nudi napredne varnostne rešitve za zaščito pred kibernetskimi grožnjami, vključno s protivirusnimi programi, zaščito končnih točk, odkrivanjem in odzivanjem na grožnje ter drugimi storitvami kibernetske varnosti, so navedli.

"Tehnična ekipa CrowdStrike intenzivno dela na odpravi napake in vzpostavitvi normalnega delovanja storitev, prav tako pa napako odpravljajo v vseh podjetjih in organizacijah, ki jih je omenjeni izpad prizadel," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so poudarili, lahko pride zaradi izpada varnostnih storitev do težav pri delovanju operacijskega sistema Windows, kot so počasno delovanje, nezmožnost zagona programov ali popolna nedostopnost sistema. Hkrati je povečana ranljivost uporabnikov, saj so brez aktivne zaščite sistemi lahko bolj ranljivi za kibernetske napade in zlonamerno programsko opremo.

Informacije v zvezi s tehničnim izpadom bo danes ob 13. uri v izjavi za medije podal tudi direktor vladnega urada za informacijsko varnost Uroš Svete.

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT sicer nimajo informacij o tem, koliko organizacij je zaradi teh težav prizadetih v Sloveniji, saj se njihovemu centru načeloma poroča o kibernetskih napadih, so pojasnili za STA.

SI-CERT prizadetim uporabnikom svetuje, da se obrnejo na tehnično pomoč podjetja CrowdStrike.