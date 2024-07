Zamude in nadomestni prevozi na SŽ posledica investicijskih in vzdrževalnih del

Ljubljana, 19. julija - Na Slovenskih železnicah (SŽ) v poletnih mesecih poteka izvajanje obsežnih investicijskih in vzdrževalnih del, zaradi česar bo vse do začetka septembra prihajalo do zamud, počasnejših voženj mimo delovišč in nadomestnih prevozov. Pristojni ob tem upajo, da bo na račun izvedbe teh del promet v jesenskih mesecih stekel čim bolj nemoteno.